В Орловской области полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»

Сотрудники полиции напоминают детям и подросткам о соблюдении правил личной безопасности во время каникул, а также разъясняют им их права и обязанности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх