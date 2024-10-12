"Лучше бы Горбачев оставался ставропольским комбайнером": Виктор Алкснис о Горбачёве и его роли в разрушении СССР

Nikolay Stepanov В период поздней брежневщины могли вполне оказаться, Не Горбачёв, так другой. Приспособились врать на все уровнях. Повидал я таких идиотов. В партию проникали тупые и некомпетентные люди, враньём прикрывающие свой идиотизм, лишь бы остаться у руководства.

Нина Семенова Разрушением СССР занимались целенаправленно спецслужбы США (ЦРУ) и Англии (Ми-6), а может быть и других стран ! Горбачёв был внедрён во власть для того, чтобы сделать то, что от него требовалось ! Так что ничего удивительного нет в том, что произошло с нашей страной ! Враги всегда были, есть сейчас, и будут в будущем у нашей страны !!! И это надо всегда помнить нашему народу , чтобы остаться в живых !!!