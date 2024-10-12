БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Лучше бы Горбачев оставался ставропольским комбайнером": Виктор Алкснис о Горбачёве и его роли в разрушении СССР

"Лучше бы Горбачев оставался ставропольским комбайнером": Виктор Алкснис о Горбачёве и его роли в разрушении СССР

Есть среди бывших народных депутатов СССР те, кто не наблюдал молча за тем, как Горбачёв и его окружение, а затем и Ельцин - вели Союз к разрушению.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
В период поздней брежневщины могли вполне оказаться, Не Горбачёв, так другой. Приспособились врать на все уровнях. Повидал я таких идиотов. В партию проникали тупые и некомпетентные люди, враньём прикрывающие свой идиотизм, лишь бы остаться у руководства.
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24 мин.
Нина Семенова
Разрушением СССР занимались целенаправленно спецслужбы США (ЦРУ) и Англии (Ми-6), а может быть и других стран  ! Горбачёв был внедрён во власть для того, чтобы сделать то, что от него требовалось  ! Так что ничего удивительного нет в том, что произошло с нашей страной  ! Враги всегда были, есть сейчас, и будут в будущем у нашей страны  !!! И это надо всегда помнить нашему народу , чтобы остаться в живых  !!!
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20 мин.
Нина Семенова
Во власти страны должны быть только настоящие патриоты, только тогда будет возможен полный порядок в стране  ! При Брежневе, в так называемые времена &quot;застоя&quot;  , в этом отношении во власти всё было нормально  , поэтому народ всецело доверял КПСС во всём  ! У людей даже мыслей не было, что всё может измениться в один &quot;прекрасный&quot; момент и можно потерять страну, построенную многими поколениями предков  !!!
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7 мин.

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