Как популярность Камалы Харрис вдруг выросла с 1% до 46% — American Thinker

Американские СМИ дают ложную картину соцопросов в противостоянии кандидатов президентской предвыборной гонки, 1 августа пишет консервативный ресурс American Thinker, один из немногих, продолжавших поддерживать Дональда Трампа уже после того, как центральные СМИ короновали Джозефа Байдена на пост президента США в 2020 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии