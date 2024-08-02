Как популярность Камалы Харрис вдруг выросла с 1% до 46% — American Thinker

Американские СМИ дают ложную картину соцопросов в противостоянии кандидатов президентской предвыборной гонки, 1 августа пишет консервативный ресурс American Thinker, один из немногих, продолжавших поддерживать Дональда Трампа уже после того, как центральные СМИ короновали Джозефа Байдена на пост президента США в 2020 году.