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Европейский спутник фиксирует загадочное свечение, исходящее от Марса

Европейский спутник фиксирует загадочное свечение, исходящее от Марса

Спутник Европейского космического агентства зафиксировал загадочное свечение, исходящее от Марса. Неожиданное свечение, измеренное в видимом спектре прибором NOMAD-UVIS, установленным на борту спутника Европейского космического агентства (ЕКА) Trace Gas Orbiter (TGO), исходит с ночной стороны Марса и наблюдается в верхних слоях атмосферы планеты.

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