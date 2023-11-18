Европейский спутник фиксирует загадочное свечение, исходящее от Марса

Спутник Европейского космического агентства зафиксировал загадочное свечение, исходящее от Марса. Неожиданное свечение, измеренное в видимом спектре прибором NOMAD-UVIS, установленным на борту спутника Европейского космического агентства (ЕКА) Trace Gas Orbiter (TGO), исходит с ночной стороны Марса и наблюдается в верхних слоях атмосферы планеты.