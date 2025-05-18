Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Надежда Кадышева решила собрать стадионы ради многомиллионных гонораров

Певица Надежда Кадышева решила собрать стадионы ради многомиллионных гонораров

Певица Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности благодаря хиту «Плывет веночек». Артистка решила собрать стадионы сразу в нескольких городах и заработать за каждый концерт десятки миллионов рублей.

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