Певица Надежда Кадышева решила собрать стадионы ради многомиллионных гонораров

Певица Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности благодаря хиту «Плывет веночек». Артистка решила собрать стадионы сразу в нескольких городах и заработать за каждый концерт десятки миллионов рублей.
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