«Полная деградация. Плутник, Цорн, Леонченко, весь тренерский штаб должен уйти» - Юрий Сёмин о ситуации в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации в московской команде. «Есть ли у меня виденье, что с «Локомотивом» хочет сделать Циннбауэр? У меня нет виденья вообще, что клуб хочет сделать.
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