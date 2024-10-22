В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

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Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник призывал бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили повоевать с Россией в течение нескольких дней, после чего начать партизанское сопротивление.