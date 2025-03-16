✊«Барс-Крым» сформировали за две недели без объявлений о вступлении в подразделение «Мы никого не призывали массово вступать.
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✊«Барс-Крым» сформировали за две недели без объявлений о вступлении в подразделение «Мы никого не призывали массово вступать.