Украинская пресса: в Черкассах несколько часов шла атака беспилотников Украинские СМИ сообщают, что прошедшей ночью в областном центре городе Черкассы гремели взрывы.
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Украинская пресса: в Черкассах несколько часов шла атака беспилотников Украинские СМИ сообщают, что прошедшей ночью в областном центре городе Черкассы гремели взрывы.
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