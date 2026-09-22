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Не только о футболе

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Хоккей, теннис, Кубок Легенд и ЧЕ по волейболу

Хоккей, теннис, Кубок Легенд и ЧЕ по волейболу

    Лучший спорт 22 августа: «Динамо» Москва — «Барыс» и «Торпедо» — «Авангард» в КХЛ, «Зенит-Казань» — «Локомотив» и Захарова против Остапенко! 🎾 10:00*: Елена Остапенко (Латвия, 1) — Анастасия Захарова (Россия), Сеул, первый круг *Время матча может измениться и будет уточнено  Сеул (ж).

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