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Лапорта по ошибке опубликовал текст, где RFEF соглашается с позицией «Барсы» по Ольмо и Виктору. Игроки еще не зарегистрированы, клуб ждет ответа Федерации и Ла Лиги

Ранее стало известно, что каталонцы не смогли зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона.

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