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МВД предлагает ввести в России тотальный запрет на кредиты

МВД предлагает ввести в России тотальный запрет на кредиты

Речь идет о замене самозапрета на кредиты на более строгий тотальный запрет.Министерство внутренних дел России инициировало предложение о внедрении тотального запрета на выдачу кредитов, который можно будет отменить по заявлению через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах (МФЦ).

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