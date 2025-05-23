МВД предлагает ввести в России тотальный запрет на кредиты

Речь идет о замене самозапрета на кредиты на более строгий тотальный запрет.Министерство внутренних дел России инициировало предложение о внедрении тотального запрета на выдачу кредитов, который можно будет отменить по заявлению через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах (МФЦ).