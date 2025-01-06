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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Питтсбургом». У защитника 4+14 в 40 играх

На 62-й минуте защитник «Каролины» ассистировал Себастьяну Ахо, забросившему решающую шайбу. Орлов набрал 18-е (4+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 40 игр.

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