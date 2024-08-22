Врач Жаровская объяснила причины тяги к соленым снекам и орешкам

Когда человек пребывает в сильном или в хроническом стрессе, его будет тянуть на соленую пищу. Кроме того, на соленые снеки тянет людей, имеющих проблемы с почками и надпочечниками, сообщила 22 августа врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.
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