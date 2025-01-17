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Царьград

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Врачи из Приморья дважды за четыре дня спасли 19-летнего юношу от инсульта

Врачи из Приморья дважды за четыре дня спасли 19-летнего юношу от инсульта

В городе Находка Приморского края врачи дважды спасли 19-летнего юноша от инсульта, сделав сложные операции на сердце.

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