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В детстве Куклачёв ждал «чёрный воронок», а теперь разговаривает с подростками в колониях

В детстве Куклачёв ждал «чёрный воронок», а теперь разговаривает с подростками в колониях

В «Вегас Сити Холл» 12 апреля 2024 года Юрия Куклачёва поздравляли с 75-летием: полный зал, цветы, аплодисменты.

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