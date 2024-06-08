Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Конечно, постыдится. Тем более, что Потанин, есть, ум, честь и совесть нашего олигархата."Теперь в истории...
  • Evgenija Palette
    Правда? Ну, спасибо. Утешили...Владимир Путин о ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Да Вы не бойтесь , это не криминал и наговоры , это обычная жизньВладимир Путин о ...

Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

Эксперты указали врагов Запада, которым Россия могла бы передать дальнобойное оружие @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх