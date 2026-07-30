БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свершилось то, чего боялась команда Зеленского: "Тысячи комментариев за мир". Начался антикриз

Свершилось то, чего боялась команда Зеленского: "Тысячи комментариев за мир". Начался антикриз

Автор: Сергей Иванов Очень странное явление заметили в украинском сегменте Сети. В соцсетях и телеграм-каналах появляется всё больше комментариев, которые киевский режим старается не замечать.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Все, кто в Украине не пропитался фашизмом, за Мир любой ценой, за который уже заплатили сотнями тысяч жизней. Такова фашистская цена украинцам.
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