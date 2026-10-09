Началось: Славянск и Краматорск объявили эвакуацию перед финальным штурмом Алексей Смирнов Седьмого октября в Телеграм-канале Штаба обороны ДНР появилось сообщение, которое поначалу многие восприняли как рутину.
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