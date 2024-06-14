Журналист Хейсканен: корпункт в Москве призван рассказать правду о России

Финский журналист Кости Хейсканен и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди открыли в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ.
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