Журналист Хейсканен: корпункт в Москве призван рассказать правду о России

Финский журналист Кости Хейсканен и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди открыли в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ.