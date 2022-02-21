Диетологи назвали эффективный против болезней сердца и депрессии продукт

Американские диетологи рассказали о влиянии рыбы на здоровье человека. Об этом пишет Eat This, Not That! Как отмечает издание, данный продукт может помочь в борьбе с заболеваниями сердца и депрессией, а также с ревматоидным артритом у пожилых.
Американские диетологи рассказали о влиянии рыбы на здоровье человека. Об этом пишет Eat This, Not That! Как отмечает издание, данный продукт может помочь в борьбе с заболеваниями сердца и депрессией, а также с ревматоидным артритом у пожилых.
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