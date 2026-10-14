☝️ Каждый предприниматель должен понимать, почему нельзя хранить все яйца в одной корзине. ❌ Не стоит ждать очередного сбоя и терять деньги, чтобы задуматься о том, как сделать бизнес менее зависимым от одного канала привлечения клиентов.
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