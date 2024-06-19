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ВСУ начинают контрнаступление под Харьковом: "Полукотёл", о котором молчат сводки

ВСУ начинают контрнаступление под Харьковом: "Полукотёл", о котором молчат сводки

Коллаж ЦарьградаСегодня 40K прочитали Оператор дрона раскусил замысел Сырского. По наблюдению с беспилотника он заметил передвижение техники, по которому можно понять, что они группируются поближе к первой линии обороны.

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