Сезер: слова Путина могут запустить дискуссии о легитимности Зеленского

Заявления российского лидера Владимира Путина относительно нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского могут побудить страны Запада начать серьезное обсуждение данного вопроса, и первый шаг может сделать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, сообщил РИА Новости турецкий эксперт, прежний торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
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