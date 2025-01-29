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Сезер: слова Путина могут запустить дискуссии о легитимности Зеленского

Сезер: слова Путина могут запустить дискуссии о легитимности Зеленского

Заявления российского лидера Владимира Путина относительно нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского могут побудить страны Запада начать серьезное обсуждение данного вопроса, и первый шаг может сделать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, сообщил РИА Новости турецкий эксперт, прежний торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

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Комментарии
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Eduard
Правильно,даже если договорятся,потом Запад сам скажет,что всё шутка,а Зеленский никто тогда был.
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20 час.

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