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Конор − о Хьюзе: «Маленькая шавка, лижущая ноги. Ни один ирландец не стал бы так унижаться»

«Ни один уважающий себя ирландец не стал бы так унижаться перед человеком, который раз за разом был настолько неуважителен к твоему флагу.

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