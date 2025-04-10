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РИА Новости: Украина потратила больше половины западной помощи на Курск

РИА Новости: Украина потратила больше половины западной помощи на Курск

Украина с августа 2024 года потратила на «курскую операцию» больше половины западной помощи. «За время «курской авантюры» украинская армия не только потеряла десятки тысяч солдат, но и истратила свыше $27 млрд», — сообщили РИА Новости в группировке «Север».

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