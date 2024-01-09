Собянин рассказал, какие объекты отреставрируют в Москве в 2024 году

Московские власти продолжают реализацию масштабного возрождения памятников архитектуры. В прошлом году было отреставрировано 220 объектов культурного наследия, а в текущем исторический облик планируется вернуть более 500 памятникам.
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