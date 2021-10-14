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Финансист Лазарь Бадалов предупредил, что высокая цена на газ не будет повышать курс рубля

Финансист Лазарь Бадалов предупредил, что высокая цена на газ не будет повышать курс рубля

Высокие цены на газ не поменяют валютную выручку России и не будут влиять на стоимость рубля. Своими прогнозами доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов поделился с информагентством «Прайм».

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