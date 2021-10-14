Финансист Лазарь Бадалов предупредил, что высокая цена на газ не будет повышать курс рубля

Высокие цены на газ не поменяют валютную выручку России и не будут влиять на стоимость рубля. Своими прогнозами доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов поделился с информагентством «Прайм».
Высокие цены на газ не поменяют валютную выручку России и не будут влиять на стоимость рубля. Своими прогнозами доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов поделился с информагентством «Прайм».
Свежие комментарии