В этому году исполнилось полвека с момента, когда КБ "Молния" вошло в состав НПО "Молния", главным проектом которого на тот момент была ракетно-космическая система "Энергия-Буран".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эпоха "необъявлен...
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым