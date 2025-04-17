Замена мобилизованных: Почему многодетность стала условием возвращения с фронта? «Мобилизованные и контрактники смогут уволиться через год службы при…Сообщение Третий ребёнок — билет домой: В Госдуме предложили новую льготу для военных появились сначала на Ежедневные новости.