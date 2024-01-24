Бивол рассказал, как он относится к Бетербиеву

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос о том, как он относится к своему соотечественнику Артуру Бетербиеву, с которым он может провести следующий поединок.
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