В Челябинской области братья-школьники разбили два железнодорожных светофора

Полиция задержала несовершеннолетних южноуральцев, разбивших светофоры на железной дороге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, вечером 17 апреля в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Полетаево на сигнальных светофорах, предназначенных для обеспечения безопасности движения составов, разбиты линзы.