МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что внешнеполитическое ведомство передало посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против компании Meta «К вопросу о Facebook и вообще компании Meta, могу сказать, что вчера американскому посольству была передана нота, что будет дело заведено по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных, неприемлемых даже по этическим меркам США сообщений», — цитирует ТАСС Рябкова.