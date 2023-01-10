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Самолет Azur Air после внеплановой посадки в Джамнагаре вылетит в Гоа в 11:00 часов

Пассажиры рейса Москва - Гоа авиакомпании Azur Air вылетят в 11:00 утра в пункт назначения Гоа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

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