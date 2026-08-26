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Русская весна

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В ЕС набросились на Каллас после русофобской речи

В ЕС набросились на Каллас после русофобской речи

Русофобское поздравление главы евродипломатии Каи Каллас Украины с Днём независимости не смогло скрыть потерю Киевом поддержки со стороны США, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

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