Русофобское поздравление главы евродипломатии Каи Каллас Украины с Днём независимости не смогло скрыть потерю Киевом поддержки со стороны США, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
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