MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Биткоину необходимо преодолеть уровень $83 000 для подтверждения бычьего рынка

Биткоину необходимо преодолеть уровень $83 000 для подтверждения бычьего рынка

CryptoQuant отметил $83 000 как уровень, который биткоин должен преодолеть, чтобы подтвердить возвращение к условиям бычьего рынка, представляя цену как линию, отделяющую ралли от подтвержденной смены режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии