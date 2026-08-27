Биткоину необходимо преодолеть уровень $83 000 для подтверждения бычьего рынка

CryptoQuant отметил $83 000 как уровень, который биткоин должен преодолеть, чтобы подтвердить возвращение к условиям бычьего рынка, представляя цену как линию, отделяющую ралли от подтвержденной смены режима.
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