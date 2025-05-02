Снижение поставок газа по "Турецкому потоку" продолжается в 2025

По данным, основанным на информации Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки газа из России в Европу по "Турецкому потоку" в апреле сократились на 7,9% по сравнению с мартом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии