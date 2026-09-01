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В Госдуме предложили обязать такси предоставлять несколько детских кресел для перевозки детей

Инициатива ЛДПР по обеспечению такси детскими креслами В Госдуме поступило предложение об обязательном обеспечении такси несколькими детскими креслами для перевозки двух и более детей.

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