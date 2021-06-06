Около 400 военнослужащих пополнят ряды отдельного комендантского Преображенского полка ЗВО в ходе весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу

Военнослужащие батальона Почетного караула проводят ритуалы возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, выносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы на параде, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.