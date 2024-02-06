Группа ММК выплатила в рамках windfall tax 3,266 млрд рублей, следует из отчетности компании.При этом совокупные расходы компании по налогу на прибыль составили 28,981 млрд рублей против 18,973 млрд рублей годом ранее.
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