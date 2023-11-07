Операция «АнтиВалькирия»: Зеленский бьёт по Залужному на опережение?

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Несекретные материалы

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Комментарии
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ВладимиР
Я так думаю, Залужный воспримет послание зеленого ублюдка как следует и отреагирует на него правильно. В кокаиновой дорожке недофюрера случайно окажется цианид! И изо рта дохлого клоуна будет чувствоваться характерный запах миндаля!😜
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1 д.
Nikolay Zakharov
Наша задача,не обращая внимания на &quot;пауков в банке&quot;, делать свое дело как можно быстрее,чтобы этот режим капитулировал.
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1 д.
Э
Эльвира
Да, именно так.
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1 д.

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