Операция «АнтиВалькирия»: Зеленский бьёт по Залужному на опережение?

Не успели в информационном пространстве Украины улечься мощные «волны», поднятые публикациями двух ведущих западных СМИ – Time и The Economist, где, в частности говорилось о «глубоких противоречиях» между политическим и военным руководством страны, как началась череда довольно странных и драматичных событий, непосредственно касающихся высшего командного звена ВСУ.