Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц в Республике Башкортостан

В социальных медиа сообщалось, что в Республике Башкортостан сторонники экстремистской организации под угрозой применения насилия заставили местных жителей извиняться за размещенное в социальной сети фото с флагом Российской империи.
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