«Работы проверили в двух локациях». Как в Севастополе благоустраивают скверы-победители?

Ход работ по благоустройству территорий, победивших в прошлом году в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», оценил заместитель директора учреждения «Парки и скверы» Егор Суслин.
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