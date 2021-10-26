Мировое обозрение

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В Токио прошла акция протеста против бракосочетания бывшей принцессы Мако и Кэя Комуро

В Токио прошла акция протеста против бракосочетания бывшей принцессы Мако и Кэя Комуро

ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Мирная акция протеста с участием около 130 человек против бракосочетания бывшей принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, и ее избранника Кэя Комуро прошла в районе токийского парка Хибия во вторник.

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