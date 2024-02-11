Чем отличается парфюмерная вода от туалетной и духов: как выбрать аромат

Духи и парфюмерная вода с одним названием могут заключать в себе разные ароматы. Материал прокомментировали: Александр Суменков, создатель бренда Sumenkov Parfumeur, автор канала NoseKnows; Александра Феоктистова, парфюмерный эксперт компании biblioteka aromatov.
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