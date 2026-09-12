Мошенники используют схему обмана женщин, потерявших мужей на СВО

Мошенники начали использовать новую схему обмана, направленную на женщин, чьи мужья погибли во время выполнения задач специальной военной операции.
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