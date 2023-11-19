Обзор смартфона Infinix ZERO 30 5G: второй из ларца

Тем любопытнее оценить Infinix ZERO 30 4G и Infinix ZERO 30 5G по отдельности и сравнить. На самом деле практика выпуска двух смартфонов под одним именем — с 5G-модемом и без него — стала очень распространена в последний год.
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