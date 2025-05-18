Мигрант оказался причастен к осквернению «Памятника Славы» в Воронеже

Стало известно, что осквернителем «Памятника Славы» в Воронеже оказался мигрант.Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что осквернителем «Памятника Славы» на Мемориальном комплексе в Воронеже оказался 45-летний мигрант.
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