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Под прицелом

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Киев планирует очередные удары по Крымскому мосту: рассчитано нужное количество ракет и дронов

Киев планирует очередные удары по Крымскому мосту: рассчитано нужное количество ракет и дронов

Киевский режим не оставляет надежды поразить Крымский мост. Так, украинские паблики соцсети X (бывший Twitter) указывают на необходимые вооружения и их количество, а также на тонкости возможной военной операции.

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