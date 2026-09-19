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62ИНФО | Новости Рязани

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В школе Скопина устранили нарушения после обращения участника СВО

В школе Скопина устранили нарушения после обращения участника СВО

Среди основных тем – нарушения при приеме и регистрации сообщений о преступлениях, их 35. Еще 34 обращения касались соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, 27 – действий судебных приставов.

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